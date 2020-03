Westcon-Comstor et RingCentral étendent leur partenariat à la France

mars 2020 par Marc Jacob

RingCentral est un fournisseur de solutions cloud de communication, de collaboration et de centres de contact pour les entreprises. RingCentral donne aux équipes, aux partenaires et aux clients la possibilité de communiquer, de collaborer et de se connecter comme ils le souhaitent, de n’importe où et sur n’importe quel appareil.

Westcon-Comstor est Master Agent de RingCentral au Royaume-Uni et en Irlande depuis juillet 2019, et est un partenaire platine depuis novembre 2019. L’extension de ce partenariat entre Westcon-Comstor et RingCentral en France apporte une nouvelle génération de solutions cloud de communication aux partenaires de la région.