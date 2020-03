SECLAB lance une campagne de recrutement de nouveaux partenaires

mars 2020 par Marc Jacob

Basée à Montpellier, SECLAB (CA 2 M€, 18 salariés) propose des solutions « 100 % made in France » qui permettent une interconnexion sécurisée entre les réseaux OT et IT des industries et OIV (production et réseaux électriques et gaziers, traitement de l’eau, industries chimiques et pétrolières, etc.). Ce solide positionnement lui permet de travailler pour les plus grands acteurs du marché et de compter EDF dans son capital.

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion, SECLAB prévoit notamment de développer significativement ses ventes en 2020 en France, en Australie, au Vietnam et au Canada. C’est dans ce contexte que les partenaires vont représenter un relai stratégique. SECLAB souhaite s’entourer de spécialistes qui disposent de solides expertises technique et métier (cybersécurité, connaissances sectorielles des secteurs stratégiques, industrie…).

L’objectif est de proposer des offres communes à très forte valeur ajoutée. Les partenaires pourront de leur côté accroitre la valeur de leur offre en commercialisant des produits innovants, certifiés ANSSI et déployés au sein des organisations les plus critiques.