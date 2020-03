AV-Test décerne un Award 2019 à ESET Endpoint Security

mars 2020 par Marc Jacob

ESET s’est vu décerner un AV-TEST Award 2019 pour l’excellence de sa protection informatique. L’institut AV-Test, leader indépendant de tests en sécurité informatique, s’appuie sur une des plus grandes collections de logiciels malveillants au monde, sur son propre service de recherche et sur une étroite collaboration avec d’autres organismes pour proposer ses tests reconnus dans le monde entier.

Les Award 2019 viennent récompenser les fournisseurs de solutions de sécurité innovantes mises à l’épreuve pendant toute une année de tests. L’institut AV-TEST a distingué 20 produits ayant fait preuve des plus hautes performances dans les catégories protection, performance, usability (utilisation), repair (réparation) et mobile security (sécurité mobile). À la suite de tests rigoureux, la solution ESET Endpoint Security a reçu le prix de l’institut AV-TEST dans la catégorie utilisation, l’Award Best Usability 2019.

En 2019, le nombre de programmes malveillants répertoriés par AV-TEST a franchi la barre du milliard, un record qui met en lumière aussi bien la sophistication accrue des nouvelles attaques que le dynamisme des solutions de cybersécurité innovantes et avancées pour les particuliers et les entreprises.

En plus de l’excellence de la protection reconnue par le certificat d’AV-Test, ESET Endpoint Security peut se prévaloir d’un « taux de fausses alertes continuellement bas » qui en fait une « excellente solution de protection pour les entreprises ». Quant au prix Best Usability Award remporté par la solution ESET, « aucun autre logiciel testé tout au long de l’année dans la catégorie utilisation n’a été aussi convaincant ».

Commentant ces résultats, Jiři Kropáč, responsable des laboratoires de détection des menaces chez ESET, a déclaré : « la reconnaissance d’ESET par AV-Test témoigne de notre engagement envers nos clients et de notre ambition permanente d’offrir le meilleur des solutions de sécurité informatique. Pour nous, il est primordial que les entreprises profitent d’une protection avancée contre les menaces les plus récentes. Les solutions de cybersécurité innovantes sont absolument indispensables aux entreprises et à leur sécurité. Nous sommes fiers de recevoir le prix Award 2019 for Best Usability. Il nous conforte comme un acteur de premier plan qui rend la technologie plus sûre pour tous. »