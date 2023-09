We Edu : WALLIX signe un partenariat avec les IUT et intègre sa formation certifiante dans le parcours cybersécurité du Bachelor Universitaire de Technologie Réseaux & Télécoms

septembre 2023 par Marc Jacob

WALLIX a lancé il y a quelques mois We Edu, un programme de formation destiné aux écoles d’ingénieurs et universités pour accélérer la formation des spécialistes en cybersécurité. Grâce à We Edu, les étudiants se forment sur une solution de PAM (Privileged Access Management) leader du marché. Cette technologie est considérée comme indispensable par les plus grands analystes - Gartner, KuppingerCole - pour reprendre le contrôle des accès et ainsi prévenir des cyberattaques. Après avoir posé les jalons de ce programme au travers d’un premier partenariat avec l’école d’ingénieur ESIEA, WALLIX continue sur sa lancée et signe un partenariat avec le réseau national des BUT Réseaux & Télécoms : 29 Instituts Universitaires de Technologie (IUT) répartis sur toute la France et outre-mer proposant le parcours cybersécurité.