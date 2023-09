L’éditeur d’ERP Axelor renforce sa collaboration avec l’enseignement supérieur en signant un partenariat avec l’ESIEE Paris

septembre 2023 par Patrick LEBRETON

Début juillet, l’éditeur Axelor a signé un partenariat avec l’école d’ingénieurs ESIEE, qui prévoit la mise à disposition gratuite de son logiciel ERP et l’hébergement des données des étudiants dans le cadre de leurs cours. Cet accord montre la volonté d’Axelor de renforcer sa collaboration avec les établissements d’enseignement supérieur et contribuer à l’employabilité des étudiants. Pour l’éditeur, c’est le deuxième partenariat de ce type après celui signé avec l’ICAM en 2020.

Une plateforme ERP et BPM pour l’éducation

L’École Supérieure d’Ingénieurs en Électrotechnique et Électronique (ESIEE) à Paris, créée en 1904, dispose de 14 filières, dont cinq en apprentissage. Elle forme plus de 500 ingénieurs chaque année. Résolument tourné vers l’innovation et l’entrepreneuriat, l’établissement propose un module d’enseignement autour de la gestion d’entreprise. Il s’appuie pour cela sur des moyens professionnels. L’accord signé avec Axelor en juillet entre dans ce cadre.

Ce partenariat porte, notamment, sur l’intégration de la plateforme hybride Open Source Axelor dans certains cursus de l’école. Celle-ci associe un outil BPM Low-code/No-code, un portail collaboratif et plus d’une trentaine d’applications métiers (ERP, BI, CRM...). En outre, afin de mettre en place des projets innovants et enrichissants pour les étudiants, Axelor interviendra dans certaines filières et animera diverses conférences.

Dynamiser l’employabilité des étudiants

Cette collaboration montre la volonté d’Axelor de coopérer avec des écoles pour booster l’employabilité des étudiants. Grâce au partenariat, ces derniers pourront établir des stratégies industrielles et découvrir ainsi comment un ERP répond à une problématique en situation réelle. Les cas pratiques réalisés permettront de familiariser les élèves à des outils récents, potentiellement en place dans les entreprises qui les recruteront.

Avec le logiciel d’Axelor, les étudiants ont accès à une plateforme logicielle pour appliquer leurs connaissances théoriques à des projets réels. Ils peuvent manipuler les outils et expérimenter les processus de gestion d’entreprise de manière interactive. Ainsi, leur compréhension des concepts clés appris en classe en sort renforcée, ils sont mieux préparés à la réalité du terrain et mieux armés pour être rapidement opérationnels sur le marché dans l’emploi.