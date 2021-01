Wasabi nomme Jon McNeill au sein de son conseil consultatif

janvier 2021 par Marc Jacob

Wasabi annonce l’arrivée de Jon McNeill, ancien COO de Lyft, et ex-président des ventes, du marketing de Tesla Motors, au sein de son conseil consultatif. Actuellement CEO et co-fondateur de DVx Ventures, Jon McNeill s’appuiera sur plus de 30 ans d’expérience en création, accompagnement et conseil d’entreprises technologiques, pour soutenir Wasabi dans sa phase d’hyper croissance.

Outre son passage chez Tesla Motors et Lyft, Jon McNeill a également occupé le poste de CEO chez d’Enservio (software), et a fondé de plusieurs autres sociétés dans le secteur des technologies et du retail, telles que TrueMotion, Sterling, First Notice Systems et Trek Bicycle Stores Inc.

Wasabi a connu une croissance significative au cours de l’année 2020, atteignant plus de 21 000 clients, plus de 4000 revendeurs et distributeurs et plus de 350 partenaires technologiques. Récemment, la société de production Legendary Entertainment a choisi Wasabi comme environnement de stockage centralisé dans le cloud. Ce partenariat fait suite à la levée de fonds de 30 millions de dollars annoncée par Wasabi au printemps 2020.

En plus de son rôle de conseiller auprès de Wasabi, M. McNeill siège actuellement aux conseils d’administration de lululemon, TrueMotion, Tekion et Brigham & Women’s Hospital à Boston