Le groupe RAS nomme Olivier Masotta au poste de Directeur général de sa nouvelle activité Suricate

janvier 2021 par Marc Jacob

Le groupe RAS annonce la nomination d’Olivier Masotta pour piloter le développement de sa nouvelle activité Suricate, une offre de patch management qui combine technologies et pointe, assistance et services à forte valeur ajoutée.

Cette annonce marque une nouvelle étape stratégique pour le groupe RAS qui, après avoir lancé avec succès sa marque et désormais entité autonome Kub Cleaner, continue sa diversification en créant Suricate qui répond aux besoins des entreprises qui souhaitent s’appuyer sur un parc toujours sécurisé.

Pour mener à bien sa mission, Olivier Masotta peut s’appuyer sur une forte expertise dans le domaine de la cybersécurité et une parfaite connaissance du groupe RAS où il a occupé le poste de Directeur des Opérations et de Directeur général. Sa mission consistera à mettre en place la stratégie commerciale, lancer les opérations et renforcer l’équipe en charge de Suricate. Il jouera également un rôle important pour faite identifier la nouvelle offre par les grands prescripteurs, analystes et agences de certification.