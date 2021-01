Menta et Secure-IC ont développé une solution de Cybersécurité pour les SoC

janvier 2021 par Marc Jacob

En effet, les normes de sécurité évoluent pour faire face aux nouvelles méthodes d’attaque qui ne cessent de se développer. Or, de nombreux produits ASIC (circuit intégré propre à une application, en anglais Application Specific Integrated Circuit) sont figés et ne peuvent donc pas rester conformes durant toute leur durée de vie. C’est pourquoi, depuis le tout début de leur partenariat, Secure-IC et Menta ont travaillé main dans la main pour identifier une solution flexible qui simplifierait l’intégration et améliorerait la programmabilité des fonctions de sécurité cryptographique dans les SoC de prochaine génération.

Après seulement quelques mois, le travail conjoint effectué par les équipes de Secure-IC et de Menta a déjà permis d’identifier une nouvelle solution bénéficiant directement de l’expertise et des technologies des deux sociétés.

Basée sur l’architecture flexible de l’IP eFPGA de Menta, cette solution se différencie par l’intégration d’un bloc cryptographique intégré spécifique à Secure-IC.

Partant du constat que l’eFPGA était une option intéressante à envisager dans le domaine de la sécurité puisqu’elle permettait de reconfigurer certaines fonctions des systèmes embarqués, les équipes de Secure-IC et de Menta ont décidé d’implémenter les moteurs cryptographiques de Secure-IC sur l’eFPGA de Menta. Un premier essai a été effectué sur un eFPGA implémenté dans un ASIC créé en utilisant un nœud technologique de 28nm et pourra être proposée sur n’importe quel nœud technologique.

Les deux partenaires poursuivent également un travail technique ambitieux visant à utiliser le chiffrement eCB ("embedded Customer Block" – i.e. « bloc client embarqué ») pour tirer le meilleur parti des hautes performances de la cryptographie IP de Secure-IC dans l’eFPGA de Menta.

Dans le cadre de ce partenariat, les sociétés ont l’intention de fournir l’eFPGA de Menta en y associant une série d’IP cryptographiques (AES, RSA, cryptographie post-quantique, etc.) de Secure-IC, permettant une utilisation reconfigurable des algorithmes de cryptographie de Secure-IC avec des PPA optimisés (PPA pour "Power, Performance, Area" i.e. consommation, performance, surface). L’adaptation à l’évolution des normes et aux possibilités de mise à niveau ne sera plus un problème car les développeurs bénéficieront d’une programmabilité intégrée tout au long de la vie d’un produit.

La combinaison des technologies de Menta et Secure-IC est destinée aux SoCs utilisés dans l’automobile, l’Internet des objets (IoT), la défense et les gouvernements, les médias et le divertissement, la mémoire et le stockage, les paiements et les transactions, l’informatique de confiance et les applications cloud.