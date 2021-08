WISPER ouvre un bureau en Espagne

août 2021 par Marc Jacob

Le groupe Wisper poursuit son déploiement à l’international. Après l’ouverture de ses bureaux au Maroc, au Benelux, en République Tchèque et au Royaume-Uni, l’acteur français de l’édition logicielle s’attaque au marché espagnol et s’installe à Madrid.

Sa solution logicielle ceBox® est une technologie unique qui lui vaut son rayonnement à l’international. Une solution de gestion centralisée de postes de travail, sans aucune infrastructure, qui permet une mise à jour instantanée et simultanée de toutes les fonctions PC (sites, applis, environnements …) en un clic, partout dans le monde. Une gestion des parcs informatiques plus économique et écologique, pour un gain de temps et une efficacité non négligeable. Le groupe édite également XiVO, la première solution Open Source de téléphonie sur IP, sans coût de licence, présente dans les plus grands centres d’appel français aujourd’hui.

Le développement d’un bureau en Espagne, à Madrid où le secteur des centres d’appels affiche une forte croissance, vient compléter une récente implantation à Londres et au Benelux. D’autres pays sont également à l’étude. Le groupe prévoit à court terme le recrutement d’une dizaine de collaborateurs et vise les 100 collaborateurs sur l’ensemble de ses filières d’ici 2 ans.

A la tête du bureau : Michel DUFOUR, Ingénieur et MBA de l’ESADE, qui cumule plus de vingt années d’expérience dans l’industrie informatique, sur le marché des télécommunications, des services (GRC) et au sein de multinationales (BPO) américaines, britanniques, suédoises et indiennes.

Le secteur de la VDI : un allié dans un contexte de changement sans précédent et d’augmentation accrue des cyberattaques

Les technologies de virtualisation des postes de travail sont fortement plébiscitées dans un monde du travail en pleine mutation, qui doit s’adapter à de nouveaux modèles hybrides et au déploiement de services informatiques optimaux partout dans le monde. Ceci sans compter sur la recrudescence des attaques logiciels et demande de rançons qui replace la problématique de la sécurité et de la souveraineté au cœur des débats.