TechLife Capital investit dans MyData-TRUST pour accélérer son développement international

août 2021 par Marc Jacob

MyData-TRUST, société spécialisée dans la protection des données et dédiée au secteur des sciences de la vie, va intensifier ses efforts d’innovation et renforcer son empreinte internationale dans les prochains mois. Pour soutenir cette évolution, TechLife Capital, le fonds d’investissement français spécialisé sur les industries de la santé et de la technologie, investit dans l’entreprise belge.

Accélérer l’innovation dans la protection des données du secteur de la santé Ayant identifié les risques liés à la collecte et la protection des données personnelles de santé ainsi que le besoin d’amélioration de la connaissance des organisations de santé, Xavier Gobert et Gautier Sobczak ont fondé MyData-TRUST en 2017. Une société créée dans un contexte d’exigence accrue afin d’aider les sociétés à atteindre un niveau de protection des données adéquat.

Leur objectif : répondre aux enjeux des acteurs de la santé en termes de protection des données dans le contexte du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur en mai 2018. MyData-TRUST offre à ses clients des services de conseil et des solutions comprenant des formations, des évaluations de risques, un soutien juridique, des DPO et DPR externalisés, des stratégies de gouvernance de la protection des données personnelles et des outils facilitant la mise en œuvre des règles de protection des données.

Forte de cette double expertise unique en matière de protection des données personnelles et de Santé, MyData-TRUST connait une expansion rapide et durable. La société a inauguré de nouveaux bureaux aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni.

Cette année, MyData-TRUST a lancé ses activités en Roumanie et recrute toujours pour ses bureaux dans le monde entier. L’objectif de MyData-TRUST est d’intensifier ses efforts d’innovation pour ses clients. En investissant dans MyData-TRUST, le fonds de capital-investissement français TechLife Capital va contribuer à l’accélération de ce développement.

Vision commune sur la protection de données dans le secteur de la santé