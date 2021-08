Pascal Antonini devient Associé TNP et membre du comité de direction

août 2021 par Marc Jacob

TNP, cabinet de conseil français, hybride et indépendant, spécialiste des transformations opérationnelles, digitales et réglementaires des entreprises, étend ses activités dans la cybersécurité avec l’arrivée de Pascal ANTONINI, Associé TNP et membre du comité de direction.

Après des études d’ingénieur informaticien, Pascal a rejoint SG2 en 1987 en tant que chef de projet puis intègre l’Inspection Générale de Barclays Bank S.A pour renforcer les équipes d’audit informatique. Il arrive chez EY en 1994 et crée dès 1998 l’offre Sécurité des Systèmes d’Information.

Coopté Associé en 2001, il impose l’équipe comme leader sur le marché du conseil en sécurité des SI dès le milieu des années 2000. Au cours de ses 27 années chez EY, il a dirigé de nombreuses missions de conseil en cybersécurité et de gestion des risques IT, dans les secteurs de l’énergie, les transports, l’industrie, la grande distribution, la pharma, la finance ainsi que le secteur public.

Très impliqué dans le monde associatif au travers de son rôle de vice-président de l’ISACA-AFAI, association de référence des professionnels des SI qu’il a présidée de 2011 à 2020, il est également membre du comité scientifique du FIC (Forum International de la Cybersécurité).

À l’occasion du FIC 2021 à Lille, où TNP disposera d’un stand, Pascal Antonini animera une table ronde le 9 septembre 2021 sur le thème « Collaborer pour prendre de meilleures décisions en cybersécurité ».

Pascal rejoint TNP pour développer une offre complète sous la bannière « TNP Cybersécurité », avec l’objectif de conseiller les organisations dans l’élaboration et la mise en oeuvre de dispositifs de sécurité au plus proche des métiers, pour assurer la réussite de leurs projets de transformation et la bonne intégration de la sécurité dans leurs modèles d’affaires, à l’instar de ce que réalise TNP sur les activités de « Data Protection » depuis quatre ans et qui est devenu aujourd’hui une référence sur le marché.