WALLIX récompense ses partenaires lors de son Momentum 2020

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

Lors de son traditionnel événement francophone « WALLIX Momentum », partenaires commerciaux et clients ont pu échanger autour du thème « Sécurisons notre avenir numérique ». Diane Rambaldini a porté un message fort sur l’urgence de sensibiliser les entreprises à la cybersécurité avec la nécessité de la rendre plus accessible et séduisante. Nicolas Locoge, Directeur Général de la Première Ministre à la Chancellerie belge, a quant à lui insisté sur les bénéfices de l’utilisation d’une solution PAM à travers son retour d’expérience. Enfin, Thomas Lefaure (Architecte Cybersécurité dans un grand groupe industriel français) nous a invité à réfléchir sur les défis technologiques du PAM et l’accompagnement au changement dans les environnements cloud.

A cette occasion, WALLIX a également souhaité récompenser ses meilleurs partenaires commerciaux francophones :

ATOS est élu « Meilleur Partenaire élite 2019 » pour son engagement depuis plus de 4 ans aux côtés de WALLIX ;

ORANGE CYBERDEFENSE qui a doublé son chiffre d’affaires avec WALLIX en 2019 est élu « Meilleure Progression 2019 » ;

COGITAL est élu « Rising Star 2019 »

SCHNEIDER ELECTRIC reçoit le titre de « Meilleur Partenaire Industrie 4.0/IOT 2019 ».

Le prix du « Meilleur Partenaire Afrique Francophone 2019 » a, quant à lui, été remis à CBI (CIV).

Avec une croissance du CA de 35% au premier semestre 2019, plus de 221 clients gagnés, WALLIX est en phase avec son plan « Ambition21 » qui vise à devenir une ETI championne européenne de la cybersécurité. Pour ce faire, l’entreprise peut s’appuyer sur un réseau de plus de 170 partenaires, distributeurs intégrateurs, et prescripteurs. WALLIX a également mis en place un programme partenaire global en avril dernier, dont la principale caractéristique vient de la certification de ses distributeurs et intégrateurs (ELITE, Premier, Initial). En 2020, il est étendu grâce à la mise en place d’un portail partenaire qui lui permet de dynamiser l’écosystème, mais aussi de lui offrir une plateforme d’outils et de communication.