WALLIX lance Bestsafe

février 2020 par Marc Jacob

Forte de son expertise reconnue dans le monde entier sur la gestion des accès à privilèges, WALLIX étend aujourd’hui son offre à la protection des accès aux applications et aux postes bureautiques en lançant la solution WALLIX BestSafe. BestSafe permet aux organisations de toutes tailles de protéger leurs postes utilisateurs et leurs serveurs d’applications, sécurisant ainsi leur informatique contre les nouvelles menaces cyber de types ransomwares, malwares et cryptovirus et ce, de manière transparente pour les utilisateurs métiers et sans impact sur leur productivité.

WALLIX BestSafe sécurise les postes de travail sans impact sur la productivité des utilisateurs

La solution BestSafe s’appuie sur l’expertise reconnue de WALLIX dans la gestion des comptes à privilèges ainsi que sur la technologie de pointe développée par la société SIMARKS dans les environnements Microsoft et notamment son savoir-faire dans la sécurisation des postes bureautiques des utilisateurs métiers. Les actifs et les équipes de la société SIMARKS ont rejoint le Groupe WALLIX lors de son rachat en juillet 2019.

La solution offre aux DSI la possibilité de contrôler les privilèges sur les postes de travail de manière à n’attribuer aux utilisateurs que les droits dont ils ont besoin pour travailler efficacement sur leurs machines. Sans aucun impact sur l’activité des utilisateurs, le système est en mesure de bloquer l’exécution des applications inconnues, les comportements anormaux ou les actions identifiées comme potentiellement dangereuses. Enfin, le service informatique peut contrôler et bloquer, en permanence et en totale transparence, les installations d’applications indésirables par les utilisateurs de l’entreprise.

Application du principe du moindre privilège

La solution WALLIX BestSafe met en œuvre le principe du moindre privilège pour renforcer la sécurité des postes utilisateurs et lutter efficacement contre les attaques de logiciels malveillants qui se propagent et s’exécutent en utilisant les comptes "administrateurs" de ces terminaux.

Le principe du moindre privilège est un pilier des architectures d’entreprises de type « zero-trust ». Il s’applique au niveau des environnements serveurs, aux postes utilisateurs et aux consoles de pilotage des objets connectés et des automates industriels dans les usines 4.0 pour mettre en œuvre la sécurité by-design (sécurité dès la conception).

Avec une offre combinée de PAM PEDM - Privilege Access Management et Privilege Elevation and Delegation Management - qui s’appuie sur les solutions Bastion et BestSafe, WALLIX propose à ses clients d’appliquer ce principe du moindre privilège à la gouvernance de leurs accès informatiques et de leurs comptes à privilèges dans une vision globale de l’organisation, en conformité avec les règlementations RGPD/NIS..., avec l’objectif de contrôler la gestion de leurs ressources numériques.