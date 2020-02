ReachFive intégre « Sign in with Apple » à sa plateforme CIAM

février 2020 par Marc Jacob

Dans quelques jours, toute application sur iOS 13 ou mac OS Catalina 10.15 utilisant un système tiers d’authentification (social login, mot de passe ...) devra obligatoirement proposer la fonctionnalité d’authentification « Sign in with Apple ». Apple, qui devient ainsi un fournisseur d’identité privé, souhaite proposer une solution, totalement respectueuse de la vie privée, basée sur Face ID, Touch ID ou code appareil.

La course est engagée et tous les détenteurs d’applications utilisant des connecteurs sociaux doivent être prêts sous peine de ne plus être accessibles. ReachFive, qui a réagi dès l’annonce du lancement de « Sign In with Apple », met à la disposition de ses clients, au travers de sa plateforme, un connecteur conforme à la nouvelle réglementation

Avec « Sign in with Apple », Apple ajoute un nouveau mode d’authentification. Au lieu de créer un compte via les réseaux sociaux ou de renseigner un identifiant et un mot de passe, il suffit de cliquer sur l’option Connexion avec Apple, pour s’authentifier immédiatement et en toute sécurité via Face ID, Touch ID ou un code appareil. Apple exige que toutes les applications disponibles dans l’App Store, qui offrent des options de connexion à Google, Facebook ou Twitter, offrent également « Sign in with Apple » et invite les développeurs à faire de la connexion Apple la première option afin de protéger la vie privée des utilisateurs.

En recherche permanente d’innovations pour proposer aux consommateurs une authentification moderne et rapide, ReachFive a œuvré, dès mai dernier, pour intégrer « Sign in with Apple » à sa plateforme CIAM. Les développeurs et les marques peuvent ainsi répondre aux exigences d’Apple, profiter des avantages de l’identification via Face ou Touch ID et ainsi s’affranchir des méthodes d’authentification trop contraignantes.

« Sign in with Apple » protège également l’utilisateur et lui garantit de conserver le contrôle de ses données personnelles en lui proposant de masquer son e-mail. Le service de messagerie privé d’Apple crée alors une adresse relais unique dont les messages sont transférés à l’adresse e-mail personnelle de l’utilisateur. Ce service n’analyse pas l’utilisation des apps et sites web favoris de l’utilisateur et ne conserve que les informations requises pour garantir la connexion et la gestion de ses comptes.