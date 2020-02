Corning annonce des systèmes de réseau à ondes millimétriques 5G utilisant l’expertise 5G de Qualcomm Technologies

février 2020 par Marc Jacob

Corning Incorporated annonce sa collaboration avec Qualcomm Technologies, Inc, une filiale de Qualcomm Incorporated (NASDAQ : QCOM), pour développer des systèmes d’infrastructure 5G mmWave pour les entreprises et les lieux publics. Ces systèmes 5G sont conçus pour combiner la 5G de Qualcomm Technologies et la technologie mmWave grâce à l’expertise de Corning dans le domaine des petites cellules pour offrir des réseaux 5G intérieurs de bâtiments abordables et faciles à installer.