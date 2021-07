WALLIX est nommé"Challenger" dans le Gartner 2021 Magic Quadrant

juillet 2021 par Marc Jacob

WALLIX, est nommé cette année comme "Challenger" dans le Magic Quadrant™ du PAM (Privileged Access Management), réalisé par Gartner®. WALLIX est très fier d’être reconnu parmi les 10 acteurs mondiaux retenus dans ce Magic Quadrant, et le plaçant en moins d’un an de "Niche player" à "Challenger".

Gartner, Inc. fournit des informations exploitables et objectives aux dirigeants et à leurs équipes. Chaque année, Gartner mène des recherches approfondies et récompense les entreprises informatiques dans leur domaine particulier. Cet instantané de référence, appelé Magic Quadrant, classe les entreprises en 4 catégories : acteurs de niche, visionnaires, challengers et leaders.

Une excellente exécution commerciale et une expertise et une capacité d’innovation reconnue

WALLIX intègre cette année, et avec une grande fierté, la catégorie "Challengers". Selon nous, ce résultat est le fruit d’une bonne exécution de la stratégie commerciale : le renforcement en région et le développement sectoriel.

Pour se renforcer en région, WALLIX a multiplié les signatures de contrat de partenariat avec des distributeurs d’envergure - comme Arrow aux USA ou Tech Data en DACH - mais aussi plus d’une quarantaine de revendeurs-intégrateurs en MEA, pour répondre aux spécificités de chaque marché. Le Business Partner Program de WALLIX compte actuellement 180 partenaires, avec 739 personnes certifiées sur nos solutions et représente un total de plus de 1 300 clients.

Pour accélérer son développement sectoriel, en plus d’intégrer dans son Business Partner Program des partenaires spécialistes de l’OT (Operation Technology) et des fournisseurs de services informatiques (notamment les Managed Security Services Providers), WALLIX a su développer des alliances avec des partenaires stratégiques comme Fives ou Schneider Electric qui partagent avec nous l’idée que la cybersécurité doit être un standard dans l’industrie 4.0 en intégrant, dans leurs solutions, WALLIX Inside - toutes les technologies WALLIX disponibles désormais "by design". Ainsi, nous nous positionnons en leader sur le marché émergeant de la cybersécurité "by design" dans l’industrie 4.0.

Pour chaque secteur clé de WALLIX - industrie, santé, et fournisseurs de services informatiques - le Gartner reconnait la qualité des "cas d’usages" réalisés par WALLIX. WALLIX a su démontrer comment son offre de gestion des comptes à privilèges répond aux besoins de spécifiques de chaque secteur en matière de sécurisation des accès et de mise en conformité règlementaire.

De plus, le Gartner reconnait le bon équilibre des fonctionnalités/prix proposés par WALLIX répondant ainsi aux enjeux des petites entreprises, aux besoins en cybersécurité moins complexes mais tout aussi stratégiques que les grands comptes. Sur ces derniers Gartner constate que le positionnement prix/produit reste équivalent aux autres acteurs du marché.