Digital Realty reconnu pour son positionnement de leader incontesté dans l’écosystème des data centers de Cloudscene

juillet 2021 par Marc Jacob

Digital Realty a été nommé leader du « Data Center Ecosystem Leaderboard » de Cloudscene pour la deuxième année consécutive. Ce classement évalue la force des écosystèmes de data centers, de fournisseurs de services, de connectivité et de rampes d’accès au cloud des fournisseurs en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans la région EMEA, en Océanie et en Asie. La position de leader de Digital Realty souligne la puissance de PlatformDIGITAL®, la plateforme mondiale de data centers de l’entreprise, ainsi que le dynamisme des communautés de données connectées qui s’épanouissent sur sa plateforme.

Dans la région EMEA, Interxion : A Digital Realty Company, a été nommée numéro un dans le classement de Cloudscene pour la troisième fois consécutive. Cette position de leader incontesté a été propulsée par de nouvelles connexions sous-marines, dont la Crosslake Fibre reliant Londres et Paris, et l’extension de 6 600 kilomètres du câble sous-marin Dunant entre Paris et la Virginie aux Etats-Unis ainsi que l’ajout de couverture et de connectivité pour desservir de nouveaux marchés dont la Grèce et la Croatie.

En Amérique du Nord, Digital Realty s’est positionné deuxième au classement de Cloudscene, ce qui reflète la présence bien établie de la société dans la région, récemment renforcée par l’ajout du Westin Building Exchange, le principal hub d’interconnexion pour le nord-ouest du Pacifique, ainsi qu’un nouveau data center de colocation hyperconnecté dans le centre-ville de Toronto et l’expansion récente de son campus de Santa Clara desservant la Silicon Valley.

Digital Realty s’est également classé deuxième en Amérique latine, grâce à la croissance organique continue d’Ascenty, une joint-venture de Digital Realty et Brookfield Infrastructure. Ascenty offre désormais l’accès à 27 data centers avec plus de 250 mégawatts de capacité de charge informatique, entièrement construits ou en cours de construction. En Asie, Digital Realty a gagné trois places pour atteindre la septième position, grâce à une forte croissance organique dans la région et au succès continu de MC Digital Realty, une joint-venture avec Mitsubishi Corporation.

Digital Realty continue de renforcer sa position mondiale dans le secteur en offrant un éventail complet de solutions de data centers de colocation et d’interconnexion. Au cours des 24 derniers mois, Digital Realty a étendu sa couverture mondiale de neuf métropoles, et dessert désormais plus de 4 000 parties prenantes sur sa plateforme mondiale dans 290 data centers au sein de 47 métropoles dans 24 pays sur six continents. Depuis le début de l’année 2021, Digital Realty a ajouté huit nouvelles rampes d’accès au cloud à haut débit, notamment Direct Connect 100Gbps d’Amazon Web Services (AWS) à Dublin et Seattle, ainsi que des connexions directes à Google Cloud à Atlanta, Copenhague, Düsseldorf, Francfort, Los Angeles et Vienne.