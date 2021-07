ESET confirme son statut de « Champion » dans la grille 2021 Global Cybersecurity Leadership Matrix de Canalys

juillet 2021 par Marc Jacob

ESET a obtenu le statut de « Champion » pour la troisième année consécutive dans la grille Cybersecurity Leadership Matrix de Canalys, avec un meilleur positionnement par rapport à la grille de 2020, et un focus sur l’investissement dans les services pour entreprises et la formation des partenaires.

Canalys est un leader mondial de l’analyse du marché des technologies, qui se concentre sur un domaine particulier, et s’efforce de guider ses clients sur l’avenir du secteur technologique en se projetant au-delà des modèles traditionnels.

La grille 2021 Cybersecurity Leadership Matrix de Canalys a évalué le channel et les performances sur le marché de 19 fournisseurs de solutions de cybersécurité au cours des 12 derniers mois. Elle combine le feedback des partenaires dans l’outil d’évaluation de Canalys avec une analyse impartiale de la dynamique de chaque fournisseur en matière d’investissements, de stratégie, de performance sur le marché et d’exécution.

Selon Matthew Ball, Chief Analyst chez Canalys, « le support technique d’ESET, la gestion des comptes et la facilité générale de la relation commerciale sont les mieux notés par ses partenaires. L’entreprise a continué d’investir pour accroître sa présence auprès des grands comptes et a amélioré son programme mondial de prestataires de services managés avec le lancement de sa plateforme EMA2. »

ESET MSP Administrator 2 (EMA2) est un système de gestion des licences pour les prestataires de services managés (MSP), qui permet à la fois d’étendre l’accès au portefeuille plus avancé d’ESET et de s’intégrer à des outils tiers via une API.

ESET a reçu le statut de Champion avec huit autres fournisseurs. Les Champions obtiennent les meilleurs scores dans l’évaluation des fournisseurs de Canalys, et présentent des caractéristiques communes, notamment l’amélioration et la simplification des processus du channel, et la volonté d’accroître les revenus générés par les partenaires. Ils doivent également démontrer qu’ils investissent durablement dans l’avenir des modèles de leur channel, au travers de programmes et d’initiatives.