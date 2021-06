Viva Technology lance son Showrooms innovation en s’appuyant sur les infrastructures de ITS Integra

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Viva Technology rassemble chaque année à Paris les dirigeants d’entreprises, startuppers, investisseurs, chercheurs et penseurs du monde entier et leur fait vivre une expérience alliant inspiration, networking et découverte d’innovations.

Depuis cette année et pour s’adapter aux nouveaux usages notamment dans le cadre de la crise sanitaire, Viva Technology s’est enrichi d‘un nouveau dispositif hybride qui mixe présentiel et digital. Dans ce contexte, des Showrooms Innovation virtuels qui intègrent des technologies innovantes, comme la 3D, ont été créés.

Ce faisant, les auditeurs peuvent découvrir les innovations du salon sans avoir à se déplacer. Cette initiative immersive nécessitait de bâtir une infrastructure performante pouvant supporter des pics de connexions très importants tout au long du salon. C’est dans ce contexte que l’équipe de Viva Technology s’est rapprochée de ITS Integra pour concevoir une infrastructure très haute disponibilité, qui hébergerait ces Showrooms virtuels. Le choix des équipes de ITS Integra s’explique notamment par leur capacité à mettre en œuvre et opérer de bout en bout une plateforme industrielle en mode 7/7 et 24/24. Pour ce faire, une architecture spécifique a été créée spécialement et une équipe dédiée à ce projet a été mobilisée.