SAFEO retient Thésée DataCenter pour héberger ses clients

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Pour SAFEO, les avantages de Thésée DataCenter sont multiples : une situation géographique favorable en Ile-de-France et non loin de Paris, la possibilité d’accueillir des baies de hautes densités électriques, la mise à disposition d’infrastructures au meilleur état de l’art et certifiées par les normes les plus exigeantes, dont la Certification Tier IV de l’Uptime Institut, l’efficacité énergétique qui est le gage d’un impact environnemental plus restreint... De plus, Thésée DataCenter est un acteur souverain, de droit et de capitaux français, ce qui garantit la sécurité de la donnée, et l’hébergeur s’engage sur une disponibilité à 99,99 %.

« C’est la qualité de la relation humaine qui nous a convaincus de travailler désormais avec Thésée DataCenter : nous avons besoin de toute cette attention, et des deux expertises cumulées de nos deux entreprises, pour délivrer un service et une offre sur-mesure à chacun de nos clients », explique Christophe Plessis, co-fondateur de SAFEO.

Les deux sociétés ambitionnent de dupliquer ce succès, et SAFEO souhaite désormais retenir Thésée DataCenter comme référent pour ses projets ayant une composante d’hébergement.