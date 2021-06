Foliateam et ASC Technologies s’associent pour répondre aux besoins de conformité des projets de téléphonie Teams

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Foliateam et ASC Technologies s’associent pour répondre aux besoins de conformité et d’analyse des communications des projets de téléphonie Teams.

Foliateam accompagne les entreprises vers la téléphonie intégrée à Teams depuis plusieurs années. La demande pour ce type de téléphonie s’est accentuée avec la crise sanitaire favorisant le télétravail et l’usage de Teams.

Cette adoption massive de Microsoft Teams concerne également les entreprises du secteur financier et les compagnies d’assurance qui sont, en grande majorité, dans l’obligation d’enregistrer et d’archiver toutes leurs communications. La solution ASC Recording Insights vient compléter l’offre de téléphonie Teams de Foliateam pour répondre aux enjeux de conformité.

Dans la continuité de renforcement de sa stratégie de vente indirecte sur le marché français, ASC Technologies, fournisseur mondial de logiciels d’enregistrement omnicanal, de gestion de la qualité et d’analyse, a été séduit par le virage vers le cloud que Foliateam a entrepris pour l’accompagnement des entreprises dans leur transition vers des outils de collaboration dans le cloud, notamment sur Microsoft Teams.

Ce partenariat va permettre à ASC Technologies de consolider sa présence sur les marchés des institutions financières et des centres de contacts. Cette collaboration permettra également à ASC d’accompagner plus de PME et ETI qui bénéficient aujourd’hui de la démocratisation des solutions cloud.