HID Global acquiert Omni-ID

août 2021 par Marc Jacob

HID Globa annonce l’acquisition d’Omni-ID, l’un des principaux fabricants d’étiquettes RFID et de dispositifs matériels IoT industriels pour les applications passives et actives de marquage, de suivi, de surveillance et d’alerte. L’acquisition étend la position de leader de HID sur le marché de la technologie RFID et renforce sa présence en Inde et en Chine.

Omni-ID fournit des étiquettes passives et robustes à longue portée RAIN RFID ultra-haute fréquence (UHF) sous plusieurs formes pour un éventail d’exigences d’identification. La société se concentre sur les entreprises des marchés industriels, pétroliers et gaziers, des transports et autres à la recherche de solutions RFID UHF robustes à utiliser dans des conditions environnementales difficiles (forte chaleur, vent, saleté, explosif et autres scénarios difficiles).

De plus, Omni-ID apporte la détection de température UHF passive au portefeuille de technologies d’identification HID et renforce l’expertise et les capacités approfondies de HID dans le design personnalisé RFID.

Les étiquettes et les solutions d’Omni-ID sont implémentées avec des technologies et des protocoles intégrés tels que Bluetooth Low Energy (BLE), LoRaWAN, GPS, Quuppa et Wirepas, qui complètent les offres de services de localisation HID.

Avec une histoire d’innovation dans les solutions RFID RAIN, Omni-ID ajoute des ingénieurs et du personnel clé avec plus de 15 ans d’expertise RFID à l’équipe de vétérans de l’industrie de HID. Omni-ID a été fondée en 2007 et est basée à Rochester, New York, avec environ 170 employés dans le monde. Il s’agit désormais d’une Business Unit au sein du Business Area Technologies d’identification de HID, dirigée par Marc Bielmann.