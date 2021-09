Vertiv rejoint la SDIA en vue de favoriser une économie numérique neutre sur le plan climatique

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Créée en 2019, la SDIA est un réseau à but non lucratif regroupant plus de 65 organisations à travers l’Europe et ailleurs, qui s’efforcent de catalyser la transition vers une infrastructure numérique durable. Il aligne toutes les parties prenantes de l’écosystème numérique - de l’approvisionnement en énergie et des datacenters, aux réseaux de fibre optique et aux logiciels - sur la mission de favoriser une économie numérique durable et de réaliser leur feuille de route pour une infrastructure numérique durable d’ici 2030.

L’adhésion de Vertiv à la SDIA fait suite à des initiatives équivalentes avec des organisations telles que l’Association européenne des datacenters (EUDCA), que Vertiv a rejoint en 2018. Vertiv, via son adhésion à l’EUDCA, contribue également à l’élaboration du Climate Neutral Data Centre Pact (Pacte de neutralité climatique des datacenters) récemment annoncé. Le pacte est une initiative d’autorégulation majeure fixant des objectifs qui mettent le secteur du cloud et des datacenters sur la voie de la réalisation de l’objectif de la Commission européenne en matière de datacenters climatiquement neutres d’ici 2030, et soutenant l’objectif plus large du Green Deal européen de faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050.