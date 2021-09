Apave acquiert les sociétés OPPIDA et LSTI

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Apave annonce l’acquisition des sociétés OPPIDA et LSTI, et lance sa plateforme de gestion et de prévention des risques numériques.

Via ces deux acquisitions, Apave entame une nouvelle étape de son développement et annonce le lancement de sa plateforme de gestion et de prévention des risques numériques. Le groupe souhaite ainsi élargir son expertise, jusqu’alors basée sur la gestion des risques techniques, humains et environnementaux, et accompagner ses clients dans la maîtrise des risques numériques.

La plateforme Cybersécurité d’Apave aide les organisations à se protéger contre les actes malveillants, à tester la vulnérabilité de leurs systèmes, à labelliser ou certifier la qualité de leur protection, ou encore à former leurs salariés à l’anticipation et à la gestion des risques.