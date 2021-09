TimeTonic ouvre son premier bureau international à Montréal

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

TimeTonic ouvre son premier bureau international à Montréal. Il sera supervisé par Brahim El Hanafi, nommé à cette occasion Directeur Général Canada et Vice-Président Business Development.

Outre le fait que son fondateur et président Jean-Michel Durocher soit d’origine canadienne, TimeTonic développe depuis plusieurs années déjà des liens avec l’Amérique du Nord depuis son siège social en France. Il devenait, pour le groupe, indispensable d’avoir un bureau local afin d’échanger avec ses clients, prospects, partenaires et investisseurs sur les mêmes fuseaux horaires.

En tant que Directeur Général Canada et Vice-Président Business Development, Brahim El Hanafi sera chargé de développer l’activité au Canada, de recruter et d’animer les équipes commerciales et différents projets.