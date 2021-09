Vertiv est en passe d’acquérir E&I Engineering Group

septembre 2021 par Marc Jacob

Vertiv annonce être en passe d’acquérir E&I Engineering Group, l’un des principaux fournisseurs indépendants d’appareils et de systèmes de distribution électrique. Ledit rachat viendra compléter de manière significative l’offre de Vertiv dans le domaine des datacenters et lui permettra d’accroître son marché de 7 milliards de dollars.

"L’acquisition d’E&I représente une étape clé dans la stratégie de Vertiv. Celle-ci vient compléter notre portefeuille d’offres de transmission électrique intégrée pour les datacenters et les marchés tertiaires et industriels vitaux ", déclare Rob Johnson, CEO de Vertiv. "Ce rapprochement va amplifier les opportunités de croissance et la rentabilité de Vertiv, tout en lui permettant de proposer des solutions différenciées qui gèrent l’ensemble de l’infrastructure électrique d’un client comme un système intégré. Nous nous réjouissons de l’arrivée des collaborateurs hautement qualifiés de l’équipe d’E&I dans la famille Vertiv. Nos entreprises partagent une forte culture de l’excellence et de l’innovation en matière d’ingénierie, ainsi qu’une passion pour servir nos clients avec des produits et des services de qualité."