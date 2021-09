Le Clusif annonce l’ouverture du Clusir Bretagne et l’affiliation du Clusir Côte d’Ivoire

septembre 2021 par Marc Jacob

Alors qu’en 2021 le thème du FIC est « Pour une cybersécurité collective et collaborative » et fort maintenant de ses plus de 1 000 membres actifs, Le Clusif qui s’appuie sur le réseau des Clusir (Clubs de la sécurité de l’information en réseau) est heureux de contribuer encore une fois à cet effort collectif en annonçant la création de deux nouveaux Clusir en Bretagne et en Côte d’Ivoire faisant suite à l’ouverture récente du Clusir Normandie. Le Clusif étend encore sa présence dans l’hexagone et à l’international.

Les Clusir sont des associations régionales décentralisées liées au Clusif par une convention et elles ont pour vocation de rassembler les différents acteurs de la sécurité de l’information (i.e. utilisateurs, collectivités publiques, offreurs) et de favoriser les relations avec les universités délivrant des diplômes de troisième cycle en sécurité des systèmes d’information. Les Clusir se positionnent comme des relais régionaux des actions du Clusif et agissent dans l’esprit du code d’éthique de l’association.

Ouverture du Clusir Bretagne

Dans un paysage cyber sécurité important avec notamment le Pôle d’excellence Cyber initié en 2014 par le ministère des Armées et par le Conseil régional de Bretagne, un tissu académique et économique très important, nous avons décidé de créer, en lien avec le CLUSIF, un CLUSIR Bretagne pour fédérer les compétences cyber de Bretagne et de Loire Atlantique afin d’aider à répondre ensemble aux enjeux croissants de la sécurité des systèmes d’informations dans les entreprises de toutes tailles.

Nos principales missions sont les suivantes :

• Sensibiliser les dirigeants, les responsables d’entreprises et les organismes et pouvoirs publics à l’importance de la sécurité de l’information ;

• Accompagner les nouveaux responsables qui assurent des fonctions relatives à la maîtrise des risques d’un Système d’Information ;

• Contribuer aux programmes d’éducation et de formation dans le domaine de la sécurité de l’information ;

• Favoriser, entre ses membres et plus généralement parmi les professionnels de la sécurité, des échanges d’expériences, d’idées des mises en relation des acteurs cybersécurité ;

• Favoriser, entre les membres du CLUSIR Bretagne et plus généralement entre les professionnels de la cybersécurité la mise en relation, ainsi que les échanges d’expériences et d’idées ;

• En lien avec le CLUSIF, réaliser des ouvrages, des synthèses sur l’état de l’art et des techniques en la matière, de créer et formaliser des recommandations, des méthodologies ;

• Communiquer vers le grand public via des événements, des conférences, des salons ;

• Faciliter les interactions avec les institutions.

Le Clusir Bretagne est présidé par Ayoub SABBAR, CEO d’ORNISEC.

Le Clusir Bretagne vient s’ajouter aux 11 régions actives déjà membre de ce réseau :

Le Clusif s’ouvre à l’international avec l’affiliation du Clusir Côte d’Ivoire

C’est avec grand plaisir que nous accueillons désormais L’Association des Professionnels de la Sécurité de l’Information de Côte d’Ivoire (APSI-CI) comme membre de notre réseau en tant que Clusir Côte d’Ivoire.

Le dynamisme des affiliations, tant dans les régions françaises qu’à l’international souligne la volonté de coopération des professionnels de la cybersécurité. Il montre aussi leur attachement au partage de connaissances et d’expérience comme valeurs socles de leur expertise.

Nous sommes heureux de ce mouvement à l’œuvre et accueillons chaleureusement nos collègues de Côte-d’Ivoire.