HS2 signe un accord de partenariat avec la société de certification Certi-Trust

septembre 2021 par Marc Jacob

HS2 a choisi Certi-Trust pour la qualité de ses schémas de certification de compétences « Lead Implementer », « Lead Auditor » et « Risk Manager » sur les normes et référentiels internationaux ISO 27001, ISO 27005, ISO 27701, et ISO 22301 ainsi que sur la méthode EBIOS RM en France.

HS2 a choisi de collaborer aux programmes de certification de Certi-Trust pour son sérieux, sa rigueur, sa compréhension du marché francophone et la dynamique de son développement tant en France que dans l’ensemble de la francophonie.

Certi-Trust exige 60 % de bonnes réponses pour réussir ses examens, ce qui donne une valeur substantielle aux certifications octroyées aux stagiaires candidats. Pour mettre à jour les examens de manière itérative et dynamique, les équipes de Certi-Trust appliquent un cycle d’amélioration continue en prenant régulièrement en considération les remarques des organismes de formation affiliés ainsi que les retours opérationnels des formateurs HS2.

Pour ces raisons, HS2 devant le meilleur à ses clients, nous avons donc pris l’initiative de changer de certificateur au profit de Certi-Trust.

À travers les outils pédagogiques offerts par « Certi-Trust Digital Learning », le stagiaire bénéficie tout au long de son apprentissage d’une plate-forme d’entraînement sur laquelle tous les contenus à valeur ajoutée sont accessibles via un simple navigateur et, en cas d’échec à l’examen, le candidat jouit de la possibilité de repasser son examen dans les 12 mois sans aucun supplément de prix.

Hervé Schauer explique ce choix :

"J’ai revendu les mêmes certifications pendant 17 ans. Cela peut paraître étonnant mais je privilégie les gens à l’écoute avec lesquels le dialogue est facile et productif. C’était le bon moment pour changer et nous associer à un organisme de certification français spécialisé à dimension internationale, apprécié de ses clients comme des autorités."

Pierre Dewez, Directeur Général de Certi-Trust France, se réjouit de cette première collaboration avec HS2 sur le marché francophone :

"Au nom de Certi-Trust France, je dois dire que nous sommes vraiment très heureux d’avoir la chance de collaborer activement avec Hervé Schauer, un grand professionnel reconnu de longue date dans ce secteur d’activité, et sa société HS2. Dans le contexte actuel où l’on nous annonce régulièrement une pénurie de talents dans tous les secteurs du numérique et surtout de la Cyber, l’affiliation d’HS2 en tant qu’Organisme de Formation en francophonie, représente pour nous une réelle opportunité de développer, avec eux, à notre niveau et à côté des efforts de toute une industrie qui s’est mise en ordre de marche, une offre significative de validation des compétences de ces professionnels qui manquent tant aujourd’hui sur le marché. Je gage que cette association donnera des résultats très intéressants dans les mois et les années qui viennent et permettra de dynamiser le marché de la certification de personnes en France, pour le meilleur."

À propos d’HS2 (Hervé Schauer Sécurité)

Fondé en 2018 par Hervé Schauer qui avait fondé et dirigé auparavant HSC (Hervé Schauer Consultants) de 1989 à 2018, HS2 propose un programme de formation complet en cybersécurité, protection des données et continuité d’activité.

Hervé Schauer est pionnier de la formation à la sécurité en français avec, par exemple, la première formation en sécurité Unix en 1989, la première formation certifiante ISO 27001 en 2005, ou la première formation à la Cybersécurité des systèmes industriels en 2012.

HS2 a pour ambition de redevenir le premier centre de formation français en sécurité, en proposant déjà plus 40 formations différentes dispensées par 56 formateurs qui partagent leur expérience professionnelle auprès de plus de 800 professionnels chaque année.

Pour contacter HS2 :

formation@hs2.fr

+33 974 774 390

Certi-Trust agit en France et à l’international en tant qu’Organisme d’Évaluation de Conformité (OEC), en offrant des services de certification de systèmes de management, de personnes, d’inspection, d’évaluation et de certification de produits et services dans les secteurs les plus pointus de la transformation numérique. Nous sommes présents comme tiers de confiance en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient pour soutenir les organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité à réaliser leurs objectifs en termes de transformation numérique.

Dans le contexte actuel, imposant de plus en plus la nécessité pour les entreprises de virtualiser leurs modes de travail et afin de garantir à leurs clients une expérience à la hauteur de leurs attentes, Certi-Trust a lancé en 2020 une nouvelle plateforme de Digital Learning, qui combine, à travers le recours à des techniques pédagogiques innovantes et adaptées aux nouveaux médias et aux nouvelles pratiques d’apprentissage, les avantages des formations présentielles à celles disponibles en ligne en offrant des parcours certifiants dans de nombreux domaines de la Cyber comme : la sécurité des systèmes d’information, la protection des données à caractère personnel, les systèmes de management, la gestion des risques, la gestion de l’énergie, la continuité d’activité, … et bien d’autres !