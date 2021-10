Vertiv élargit sa panoplie d’onduleurs avec une gamme de modèles monophasés Lithium-Ion à haut rendement

octobre 2021 par Marc Jacob

Vertiv annonce la commercialisation des onduleurs monophasés avec des modèles de batteries lithium-ion, élargissant ainsi son portefeuille d’onduleurs line-interactive. Avec des puissances allant de 1500 à 3000VA dans des versions convertibles en tour et en rack, la famille d’onduleurs monophasés très performants Vertiv™ Edge Lithium-Ion est désormais disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Grâce à leurs faibles besoins en maintenance, les batteries lithium-ion (également connues sous le nom de Li-ion ou LIB) sont tout naturellement adaptées aux déploiements des sites Edge, où le support informatique est limité. Par rapport aux batteries plomb-étanche (VRLA), les batteries lithium-ion ont une durée de vie jusqu’à trois fois plus longue, ce qui améliore le coût total de possession (TCO). De plus, elles sont plus résistantes à des températures plus élevées, plus compactes, plus légères et offrent des autonomies plus longues que les batteries VRLA utilisées pour les onduleurs dans ces mêmes puissances. La famille d’onduleurs Vertiv Edge Lithium-Ion offre jusqu’à 10 minutes d’autonomie à pleine charge, contre environ 4 à 5 minutes pour un onduleur standard équipé de batteries VRLA.

L’onduleur Lithium-Ion Vertiv Edge est idéal pour les sites Edge ainsi que pour les applications dans les domaines de la santé, de la banque, de l’éducation, du retail et de l’administration. Elle bénéficie d’une garantie standard de cinq ans sur l’électronique et la batterie. Le système peut être intégré au Vertiv™ VR Rack pour une solution d’infrastructure informatique standardisée qui peut être facilement déployée sur divers sites Edge.

La famille d’onduleurs Vertiv™ Edge Lithium-Ion est supportée par le logiciel Vertiv™ Power Insight, disponible gratuitement sur le site de Vertiv. Vertiv Power Insight permet aux utilisateurs de superviser et de gérer facilement jusqu’à 100 bandeaux de prises en rack (rPDU) et onduleurs, avec une protection contre les arrêts pour les serveurs individuels et virtuels, offrant ainsi une visibilité accrue et une meilleure gestion de multiples sites Edge. La nouvelle version de Vertiv Power Insight offre le plugin VMware vCenter, pour optimiser la gestion et la disponibilité de l’alimentation.