Terranova Security dévoile sa « trousse de survie » pour faire de chaque collaborateur un « cyber-héros »

octobre 2021 par Marc Jacob

Composé de cinq trousses thématiques, le kit adresse les principaux enjeux cybers actuels que sont les malwares, les ransomwares, le phishing, l’ingénierie sociale et les politiques de sécurité en situation de télétravail. Face au panorama actuel des menaces informatiques, ces trousses ont pour objectif de décortiquer les menaces pour les rendre claires pour tous et contiennent quelques bonnes pratiques, utiles pour un rappel à tous des bons gestes, en lien avec les formations de cybersécurité mises en place dans l’entreprise.

Les trousses de survie sont disponibles gratuitement sur le site de Terranova Security.

Pour se prémunir des risques cyber, les experts de Terranova Security recommandent aux collaborateurs de l’entreprise de :

• Ne pas cliquer sur les liens et pièces-jointes contenus dans les e-mails provenant de sources inconnues.

• Vérifier la provenance des e-mails et appels reçus.

• Maintenir l’ensemble de leurs logiciels à jour.

• Ne partager aucune information, qu’elle soit sensible ou non, concernant l’entreprise à des tiers non-identifiés.

• Sauvegarder régulièrement les données, dans le cloud ou sur un serveur local.