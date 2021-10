Vertiv dévoile sa gamme d’onduleurs 230V NetSure™

octobre 2021 par Marc Jacob

Vertiv dévoile sa nouvelle gamme d’onduleurs Vertiv™ NetSure™, un système compact qui alimente les charges AC et DC à partir d’un même rack secouru par des batteries communes. Le système fournit une alimentation DC et AC à partir d’une plateforme commune supervisée par une même unité de contrôle, éliminant ainsi le besoin de contrôleurs séparés pour les alimentations AC et DC. L’onduleur 230 VAC est disponible dès aujourd’hui en Asie, dans la région EMEA et en Amérique latine, et un système 120 VAC sera disponible pour le continent américain début 2022.

Forte de son histoire et de son large catalogue de solutions d’alimentation AC et DC, la gamme NetSure Onduleur est un système entièrement intégré composé d’une unité de distribution AC et DC, d’une unité de contrôle NetSure™ et de redresseurs et onduleurs eSure™. Travaillant de concert, le système assure un temps de transfert égal à zéro entre le secteur AC et les batteries DC, offrant ainsi une sauvegarde extrêmement fiable pour les charges critiques. Le module onduleur NetSure présente la meilleure densité de puissance du secteur, avec 23 watts par pouce cube (1,4 W/cm3), et exploite cette densité dans un format compact pour offrir un rendement maximal de 96,3%. Le module est renforcé pour les environnements à température élevée (jusqu’à 80 degrés Celsius) dans lesquels il sera généralement déployé, notamment sur les réseaux de télécommunications d’accès et sur les sites Edge.

Avec l’unité de contrôle commune, la gamme NetSure Onduleur ne nécessite aucune formation supplémentaire pour les exploitants du réseau et aucun investissement dans des unités de contrôles supplémentaires, tout en éliminant les équipements et en réduisant les coûts de maintenance. En offrant une visibilité précise des charges AC et DC, elle permet une planification et une gestion plus précises de la capacité, ainsi qu’une disponibilité maximale.

Pour les sites existants alimentés en DC, un rack extension onduleurs NetSure est disponible, avec un accès frontal complet, comprenant trois unités d’onduleurs, une distribution AC et une unité de contrôle - le tout dans un rack 1U de hauteur et au format 19 pouces.

Vertiv dispose d’un large catalogue de solutions d’alimentation AC pour les infrastructures informatiques alimentées en AC et de systèmes d’énergie DC pour les infrastructures télécoms. Son expertise en la matière a été déterminante pour le développement des systèmes onduleurs NetSure et du module onduleur le plus dense en énergie du secteur.