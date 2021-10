Metallic lance son offre Security IQ

octobre 2021 par Marc Jacob

Les administrateurs informatiques responsables de la protection des données sont confrontés à des campagnes de cyberattaques de plus en plus sophistiquées et de natures diverses (ransomwares, phishing, malwares…) qui compliquent le respect des stratégies et prescriptions de sécurité internes. Avec Security IQ, les clients de Metallic bénéficient d’outils intuitifs et d’informations avancées pour renforcer leur stratégie de sauvegarde et de récupération de données qu’elles se trouvent dans des applications cloud, SaaS, au niveau des endpoints et des workloads en cloud hybride. Le tableau de bord Security IQ permet aux professionnels de l’informatique et aux administrateurs de détecter et d’analyser les risques et les vulnérabilités en temps réel, pour limiter leur exposition aux cybermenaces avec des contrôles « zero-trust » à grande échelle. Le tableau de contrôle leur permet ainsi de prendre des décisions plus éclairées en matière de récupération de données.

Le paysage des cybermenaces dans son ensemble évolue de plus en plus rapidement, partout dans le monde, plaçant la sécurité des données au cœur des préoccupations des entreprises et des agences gouvernementales. En sus de l’approche « zero-trust », Security IQ offre aux entreprises de toutes tailles des outils avancés pour protéger leurs données, détecter les menaces et se remettre rapidement d’une attaque. Cela contribue à réduire les risques et à assurer la continuité des activités sur l’ensemble de leur parc de données.