Vertiv classé parmi les principaux fournisseurs de datacenters modulaires

septembre 2020 par Marc Jacob

Le rapport Omdia, Prefabricated Modular Data Centres, publié début 2020 et basé sur des données de 2018 et 2019, a valorisé les livraisons de PFM à plus de 1,2 milliard de dollars US en 2018, avec une hausse des déploiements prévue de plus de 65% pour 2019. Le groupe d’analystes a attribué cette forte croissance à un certain nombre de facteurs, notamment la capacité modulable, les avantages de la fabrication et de l’intégration hors site et la rapidité de déploiement.

Lucas Beran, principal analyste de la division Cloud and Data Center d’Omdia et auteur du rapport, a identifié la vitesse de déploiement comme étant le principal facteur de motivation pour de nombreux propriétaires et opérateurs. "La croissance rapide des données et la demande insatiable de calcul sont les moteurs de la croissance rapide des datacenters. Compte tenu du fait qu’un datacenter traditionnel prend de 18 à 24 mois pour être déployé, une solution plus rapide est souvent nécessaire", a-t-il déclaré. "En moyenne, les fournisseurs de datacenters modulaires préfabriqués peuvent livrer une solution en quatre à six mois".

"Nous avons constaté une forte demande de ces datacenters PFM, car les propriétaires et les opérateurs se rendent compte des avantages qu’ils offrent en termes d’évolutivité, de rentabilité et de rapidité de déploiement. Nos clients apprécient également notre flexibilité de configuration et les personnalisations que nous offrons", a déclaré Viktor Petik, vice président Integrated Modular Solutions. "Afin de proposer des offres plus résilientes et plus accessibles rapidement, nous avons obtenu la certification PFM TIER-Ready dans la région EMEA grâce à un accord récent avec l’Uptime Institute. Nous avons augmenté nos opérations en Amérique du Nord et nous travaillons sur des plans d’expansion de notre installation PFM en Croatie afin d’augmenter la capacité et de renforcer nos compétences dans ce secteur clé du marché ".

Le rapport Omdia a défini un certain nombre de différentes formes de datacenters PFM avec des cas d’utilisation variés, y compris des conceptions informatiques et spécifiques aux installations et des modules dits "tout-en-un" (avec une infrastructure informatique, électrique et de refroidissement intégrée) qui sont couramment utilisés dans des applications éducatives, industrielles et de santé ainsi que dans des environnements éloignés et dans des conditions extrêmes. Selon Omdia, la demande en matière de Edge computing entraîne l’adoption de modules tout-en-un pour les sites Edge qui nécessitent la présence d’un petit datacenter à proximité des utilisateurs finaux. L’approche "plug and play" présente l’avantage non seulement au niveau du démarrage et de la mise en service qui ne nécessite que quelques jours au lieu de plusieurs semaines ou mois, mais aussi au niveau de la réduction des problèmes de qualité potentiels, car les composants sont pré-intégrés et pré-testés hors site.

Comme indiqué dans le rapport, les conceptions PFM de Vertiv couvrent une gamme d’offres différentes pour répondre aux besoins spécifiques des clients, comme le Vertiv™ SmartMod™ - une gamme de produits PFM entièrement autonomes, facilement configurables et prêts à l’emploi qui permet de déployer rapidement de nouveaux espaces de datacenters. Les conceptions SmartMod ont récemment reçu la désignation TIER-Ready de l’Uptime Institute pour la résilience de leurs performances en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), ce qui permet également à Vertiv de vendre des services de certification « Tier Constructed Facilities (TCCF) » de l’Uptime Institute avec des unités modulaires Vertiv TIER-Ready, offrant ainsi les avantages de la certification Tier complet directement aux clients. Vertiv fournit également des solutions PFM entièrement personnalisées, qui comprennent la conception, la gestion de projet et l’intégration de systèmes.