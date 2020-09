BeyondTrust est nommé leader du 2020 Magic Quadrant for Privileged Access Management de Gartner

septembre 2020 par Marc Jacob

BeyondTrust annonce sa nomination en tant que leader du Magic Quadrant 2020 de Gartner pour la gestion des accès privilégiés pour la deuxième fois consécutive. BeyondTrust est reconnu pour l’exhaustivité de sa vision et sa capacité d’exécution. BeyondTrust a également obtenu l’un des meilleurs scores dans la note de recherche complémentaire intitulée "Critical Capabilities for Privileged Access Management" dans les deux études de cas "Global and Large & Midsize Enterprises Use Cases".

L’approche innovante Universal Privilege Management de BeyondTrust va au-delà de la simple gestion des mots de passe dans un vault pour un ensemble limité d’utilisateurs privilégiés. Les solutions PAM intégrées permettent aux professionnels de la sécurité et de l’informatique de gérer l’explosion des privilèges dans toute leur entreprise afin de réduire considérablement la surface d’attaque. L’approche unique de BeyondTrust en matière de PAM est plus pertinente que jamais face aux défis de la pandémie et du travail à domicile qui en découle, comme en témoigne la croissance de 35 % de BeyondTrust par rapport à l’année précédente au cours du premier semestre 2020.

Dans la note de recherche sur Critical Capabilities, BeyondTrust obtient de bons résultats dans tous les cas d’utilisation critique du PAM, se classant au deuxième rang dans Global and Large & Midsize Enterprises Use Cases.

Si la gestion des mots de passe et des sessions (PASM) reste un élément essentiel de la gestion des accès aux applications, les menaces privilégiées exploitent de plus en plus les endpoints et les accès à distance. La gestion de l’élévation et de la délégation des privilèges (PEDM) ainsi que l’accès à distance sécurisé (SRA) sont également essentiels à toute stratégie moderne de gestion des accès aux applications. Comme le souligne BeyondTrust dans son modèle Universal Privilege Management, il faut que les trois piliers travaillent ensemble pour traiter de manière holistique le paysage actuel des menaces et les cas d’utilisation croissante du PAM.

Pour BeyondTrust, les rapports 2020 Magic Quadrant et Critical Capabilities for Privileged Access Management de Gartner reflètent les progrès réalisés jusqu’en janvier 2020. Depuis lors, l’éditeur a présenté plusieurs versions importantes de ses produits, notamment :

• Privilege Management for Windows and Mac SaaS : Une nouvelle version SaaS de la solution de BeyondTrust, leader sur le marché, pour la mise en œuvre du principe du moindre privilège et la sécurisation des machines Windows et Mac.

• Remote Support 20.1 : Sécurité et efficacité accrues du service support grâce aux améliorations apportées au vault de BeyondTrust, disponible à la fois sur site et via SaaS.

• DevOps Secrets Safe v20.3 : Renforce la gestion des secrets grâce à de nouvelles options d’authentification et d’intégration.

En plus d’avoir été nommé leader dans le 2020 Magic Quadrant for PAM de Gartner, BeyondTrust a récemment reçu les prix suivants :

• Cloud Computing Magazine Excellence Award

• Best Privileged Access Management Solution (SC Awards Europe 2020)

• Leader in KuppingerCole’s Leadership Compass for Privileged Access Management (PAM)

• Singapore Business Review (SBR) Excellence Award