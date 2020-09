IDC nomme Lookout Leader dans son MarketScape for Mobile Threat Management pour la troisième année consécutive

septembre 2020 par Marc Jacob

Lookout Inc. a été nommé leader dans le domaine des logiciels de Gestion des Menaces Mobiles dans le MarketScape du cabinet IDC pour la troisième année consécutive. L’IDC MarketScape souligne qu’un des atouts primordiaux de Lookout est sa capacité à sécuriser de la même façon terminaux gérés et non gérés par les entreprises, qu’il considère comme une exigence clé pour garantir la sécurité d’une main d’œuvre mobile.

L’IDC MarketScape : Worldwide Mobile Threat Management Security Software 2020 Vendor Assessment (IDC #US46092220, August 2020) liste également plusieurs facteurs qui confirment la place de Lookout parmi les leaders, dont sa technologie basée sur les données, son expertise reconnue ainsi que des partenariats et intégrations majeures.

“La technologie MTM (Mobile Threat Management) a évolué d’un outil destiné au départ à des industries et des agences gouvernementales extrêmement régulées vers une solution de sécurité essentielle pour tous les types d’organisations,” a déclaré Phil Hochmuth, Program Vice President, Enterprise Mobility chez IDC. “Avec sa capacité à sécuriser des terminaux non gérés par les entreprises, la technologie a acquis une importance majeure car les professionnels de la sécurité ont désormais besoin de protéger des employés distants qui utilisent leurs smartphones et tablettes personnels pour rester productifs.”

Même avant l’expansion du travail à distance, Lookout était déjà un acteur majeur de la sécurité mobile, avec une augmentation de près de 250% du nombre de ses entreprises clientes pour sa dernière année fiscale. De plus, Lookout a enregistré une croissance de 320% du nombre de ses licences anti-phishing distribuées sur la même période.

“Nous constatons que toujours plus d’organisations reconnaissent l’importance de la sécurisation de leurs terminaux mobiles, et ils font appel à nous en raison de notre technologie, de notre engagement envers la protection de la vie privée, de notre capacité prouvée à détecter des menaces en entreprise, et de nos importants partenariats techniques ; tout ceci servant de base à notre approche ZeroTrust de la sécurité,” a indiqué David Richardson, Vice President of Product, Lookout. “Notre reconnaissance par l’IDC MarketScape en tant que leader des logiciels de gestion des menaces mobiles pour la troisième année consécutive est le résultat de notre profonde connaissance du domaine de la sécurité mobile et de notre capacité d’innovation pour répondre aux besoins de nos clients.”

La solution de sécurité mobile de Lookout est une plate-forme basée sur l’intelligence artificielle qui a analysé à ce jour près de 200 millions de terminaux et plus de 100 millions d’applications mobiles, ce qui lui permet de détecter automatiquement de nouvelles menaces sans porter atteinte à la vie privée d’un utilisateur.

Lookout s’intègre avec de grandes solutions de gestion unifiée de postes de travail dont VMware et Microsoft. Sa plate-forme fonctionne également de façon transparente avec des suites bureautiques telles que Microsoft Office 365 et Google G Suite pour fournir une protection à des terminaux mobiles non gérés. Lookout a noué un partenariat avec des fournisseurs de services dont AT&T, Verizon, Orange, Vodafone et Telstra afin de garantir qu’individus et entreprises de toutes tailles puissent accéder à sa solution de sécurité mobile.