OVHcloud étend les certifications ISO 27001 et ISO 27701 à l’ensemble de ses offres cloud

mars 2021 par Marc Jacob

OVHcloud annonce l’obtention de nouvelles certifications en matière de sécurité de l’information et de confidentialité des données, et marque ainsi une nouvelle étape dans sa démarche globale de certifications et d’engagement envers ses clients.