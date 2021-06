Verizon Business lance son architecture Advanced SASE

juin 2021 par Marc Jacob

Verizon Business a annoncé le lancement de sa nouvelle architecture Advanced Secure Access Service Edge (SASE), alliant les propriétés du SD-WAN à des services hybrides de sécurité et de connectivité réseau pour former un service unique et basé dans le cloud pensé pour répondre aux besoins numériques de plus en plus techniques des entreprises.

Pour beaucoup d’entreprises, l’accroissement du nombre de menaces en ligne (comme indiqué dans le Rapport d’enquête sur les fuites de données en 2021 (Data Breach Investigations Report) mené par Verizon), le basculement du trafic de données applicatives des réseaux de périmètre vers le cloud, ainsi que l’impact de la pandémie de COVID-19 ont conduit à l’apparition de défis inédits, à la fois en termes de sécurité et de performances. Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises recherchent des solutions flexibles et évolutives qui s’adaptent à leurs besoins, qui les aident à optimiser les performances et à renforcer la sécurité.

Nombreuses sont les entreprises qui s’accordent à dire que la transformation digitale reste l’une des principales priorités. Mais ce qui préoccupe la plupart des équipes techniques reste les défis posés par la gestion et la sécurisation d’un environnement informatique de plus en plus complexe.

Advanced SASE a été pensé comme une solution complète, flexible et unique qui exploite au mieux le savoir-faire de Verizon Business dans le domaine des services gérés, pour ne plus avoir à se soucier des cas particuliers dans les équipes IT des clients. De plus, les clients pourront tirer parti de l’ensemble des informations mises à leur disposition pour exploiter notre architecture au maximum.

Verizon Business continuera de développer son architecture Advanced SASE en s’associant à des partenaires pour ajouter des solutions éprouvées conçues par des leaders reconnus dans les domaines de la sécurité informatique et des réseaux dont les technologies et les services s’intègrent parfaitement aux nôtres.