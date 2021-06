Vectra et Zscaler mettent en place la visibilité Zero Trust dans les applications stratégiques

juin 2021 par Marc Jacob

Cette intégration permet aux centres opérationnels de sécurité (SOC) d’acquérir une visibilité Zero Trust des accès. ZAP assure l’accès sécurisé aux applications internes stratégiques, qu’elles se trouvent sur site ou sur le Cloud public. Ainsi, l’accès est régulé de façon stricte en fonction de l’identité de l’utilisateur et des politiques d’accès définies et adaptées selon le contexte. Vectra recueille, détecte et hiérarchise les alertes haute fiabilité en temps réel puis génère une réponse automatisée ou alerte les équipes de sécurité. Cela offre aux organisations une visibilité totale de leur réseau sur le Cloud – et leur permet d’arrêter les attaques de types ransomware ou la perte de données.

La plateforme Cognito de Vectra est conçue pour détecter et contrer les menaces sur le Cloud, dans le data center, sur les appareils connectés et au sein des réseaux d’entreprise ; et ce avant que les attaquants ne puissent pénétrer les organisations et provoquer des dommages irréparables. Cela donne aux équipes de sécurité la possibilité de prévenir les attaques plus tôt tout en garantissant que les applications nécessaires à la continuité de l’entreprise soient disponibles et accessibles au personnel.

L’adaptation à un modèle de télétravail hybride a facilité la transformation numérique, rendant de ce fait les pratiques de sécurité de réseau traditionnelles obsolètes : le travail se déroule de plus en plus en dehors de l’entreprise. Les cybercriminels se sont rapidement adaptés et tirent de sérieux avantages de cette surface d’attaque étendue. Afin de sécuriser le télétravail Zscaler et Vectra ont uni leurs forces pour combiner un accès Zero Trust avec détection de menace optimisée par l’IA. L’objectif est de permettre à leurs clients communs d’offrir aux utilisateurs un accès rapide, sécurisé et contrôlé aux applications stratégiques via des plateformes de sécurité modernes.

Avantages de l’intégration :

• Réduction du risque – La capacité de ZPA à connecter les utilisateurs aux applications privées sans les placer sur le réseau ou exposer les applications sur Internet, combinée à la détection d’identité et de réseau et à la réponse de Vectra réduit sensiblement les attaques de ransomware. Cette alliance minimise la menace des intrus malveillants, ainsi que toutes les interruptions d’entreprise qui en découlent.

• Efficacité accrue des SOC – Les tâches fastidieuses associées à la traque et à l’analyse des menaces ne sont plus nécessaires. La hiérarchisation automatique des alertes améliore le SOC, l’analyse en profondeur et la navigation entre les consoles est effectuée plus rapidement. Le flux de production entre plateformes multiplie la vitesse d’investigation et de réponse par 34.

• Grande visibilité d’accès – Les clients peuvent utiliser cette intégration pour obtenir une visibilité totale sur ce à quoi les utilisateurs ont accès et ainsi identifier les potentielles menaces.

• Architecture Zero Trust sécurisée – Les connexions des intermédiaires ZPA entre les utilisateurs sont sécurisées, tout comme les applications nécessaires pour le travail et l’activité de l’entreprise. En parallèle, l’accès et l’utilisation des identités est contrôlé, afin de détecter et contrer les menaces via Vectra.