Nutanix et Hewlett Packard Enterprise intègrent l’offre de gestion des bases de données Nutanix Era à l’offre HPE GreenLake

juin 2021 par Marc Jacob

Nutanix et Hewlett Packard Enterprise étendent leur partenariat pour accélérer l’adoption du cloud hybride et multicloud en proposant la solution de gestion des opérations des bases de données multiples, Nutanix Era, en bundle avec les serveurs HPE Proliants. Cette offre sera commercialisée à travers le service HPE GreenLake, permettant aux clients de déployer des applications et des bases de données en quelques minutes et de bénéficier des capacités agiles, élastiques et de paiement à l’utilisation du cloud computing tout en bénéficiant de la gouvernance, de la visibilité et de la conformité d’un environnement sur site.

Les clients utilisant Nutanix Era ont rapporté une expérience positive en augmentant la vitesse de provisionnement des bases de données de 97 %, en réduisant les temps d’arrêt non planifiés pour éviter des pertes moyennes de 35 000 dollars par heure, en diminuant les besoins de stockage pour les copies et les sauvegardes de 60 %, et en réduisant les heures supplémentaires des administrateurs de bases de données de 50 %. En combinant Nutanix Era aux serveurs HPE ProLiant offrant des performances élevées, une grande évolutivité et une grande polyvalence pour exécuter une large gamme de charges de travail, et en déployant une solution cloud as-a-Service via HPE GreenLake, les clients peuvent transformer la gestion des bases de données avec une seule plateforme prête pour le cloud. Les solutions permettront aux clients de moderniser, consolider et automatiser les tâches d’administration dans leurs bases de données et de bénéficier d’une prise en charge de la gestion des opérations multibases, notamment Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgresSQL et MariaDB.

Cette nouvelle collaboration entre HPE et Nutanix démontre l’élan et le succès continus de HPE Greenlake avec Nutanix pour fournir aux clients des services de cloud hybride géré. HPE et Nutanix ont connu une augmentation d’environ 80 % en glissement annuel des réservations au cours du premier trimestre civil de 2021, avec notamment des contrats pour les serveurs HPE ProLiant DX et HPE GreenLake avec Nutanix.

Disponibilité

HPE GreenLake with Nutanix Era for databases est actuellement disponible pour les clients, avec des capacités de facturation à l’usage seront disponibles en juillet. Plus d’informations sur cette solution, et sur les autres offres HPE GreenLake with Nutanix, sont disponibles sur ce site.