Veritas lance NetBackup 9.0

janvier 2021 par Marc Jacob

Veritas Technologies annonce le lancement de sa solution Veritas NetBackup™ 9. Elle a pour ambition de simplifier et d’apporter une plus grande flexibilité aux entreprises dans le déploiement de leurs infrastructures – que ce soit dans l’Edge, dans le cloud, ou sur site, grâce à de toutes nouvelles fonctionnalités.

NetBackup 9 a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des entreprises possédant des environnements hétérogènes exploitant à la fois des datacenters et du multi-cloud. Elle apporte également une nouvelle solution simple et intuitive en matière de protection de données. Grâce à l’ajout de la toute nouvelle fonctionnalité Flex Scale, Veritas intègre désormais une option de déploiement évolutif à sa solution NetBackup 9. Basée sur l’expertise de Veritas dans le domaine, cette nouvelle architecture offre une approche hyperconvergente de la protection des données, et permet d’assurer la gestion des datacenters de façon évolutive aussi facilement que s’il s’agissait d’environnements clouds.

Avec NetBackup Flex Scale, les entreprises peuvent ajouter simplement des nœuds supplémentaires lorsqu’elles en ont besoin, mettant au rebus les systèmes de prévision de capacité chronophages et coûteux. En permettant aux entreprises de standardiser leur environnement - pour y inclure des cas d’utilisation en scale-out, cette nouvelle fonctionnalité réduit le degré de complexité initialement généré par l’utilisation d’une pluralité de solutions de protection des données.

NetBackup 9 offre une architecture évolutive grâce à la fonctionnalité Flex Scale

NetBackup 9 propose des modes de déploiement parmi les plus adaptables du secteur. L’ajout de sa nouvelle option « scale out » destinée aux infrastructures hyper convergentes ouvre de nouvelles possibilités aux entreprises tout en réduisant la complexité, le coût et les risques associés à de telles infrastructures. 3 modes de déploiement sont désormais disponibles avec la solution NetBackup 9 :

NetBackup - dans le cloud, en BYOS (Build-Your-Own Server), en Purpose Built Appliances et en Virtual Appliances

NetBackup Flex - déploiement conteneurisé, sécurisé et multi-locataire

NetBackup Flex Scale - une solution logicielle, automatisée et hyper convergente adaptée aux datacenters de dernière génération

NetBackup 9 simplifie la gestion opérationnelle

Le lancement de NetBackup 9 illustre l’engagement de Veritas à favoriser une meilleure gestion des données tout en réduisant la complexité au sein des infrastructures d’entreprises.

En offrant une protection unifiée - du datacenter jusqu’au Edge, en passant par le cloud - NetBackup rationalise la gestion des environnements dynamiques grâce à une automatisation de la découverte, de la protection et de la récupération des données. Cette dernière version apporte les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Un système d’automatisation avancée (basée sur des règles préalablement établies), pour gérer tous les aspects du déploiement, de l’approvisionnement, de la mise à l’échelle, de la répartition des charges de travail, de l’intégration au cloud et des opérations de reprise après sinistre.

La découverte automatique des charges de travail pour accélérer le délai de rentabilisation des services de protection des données, repérer et combler les failles de protection et réduire les risques.

Une priorité donnée à l’API qui facilite l’intégration de la solution au sein des applications et des flux de travail basés sur le cloud, utilisés par les entreprises.

Une protection simplifiée des données d’entreprise pour les environnements OpenStack critiques.

NetBackup 9 comprend également de nouvelles fonctionnalités visant à simplifier la protection des données d’entreprise pour les environnements OpenStack critiques. Grâce à l’utilisation des API natives d’OpenStack, NetBackup 9 s’intègre de façon transparente, offre des contrôles multi-tenant tout assurant une gestion intuitive. En plus des avantages en termes d’évolutivité et de performances, NetBackup 9 aide à réduire considérablement les coûts et la charge de la gestion administrative, tout en garantissant des opérations de sauvegarde et de restauration très performantes pour OpenStack, tant sur site que sur les clouds publics.

Avec le lancement de la solution ultra flexible NetBackup 9, Veritas renforce sa position de leader dans le secteur des solutions de protection des données et offre de nombreuses possibilités additionnelles aux entreprises. NetBackup 9 éliminie les silos et diminue les risques liés aux attaques par ransomwares, aide à assurer la conformité ainsi qu’une meilleure gouvernance des données. Dernier élément, et non des moindres : elle maximise le retour sur investissement.