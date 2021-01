Tufin annonce la prise en charge de Google Cloud Platform

janvier 2021 par Marc Jacob

Tufin® annonce que Tufin SecureCloud ™ prend en charge la plate-forme Google Cloud, permettant aux clients d’utiliser SecureCloud pour définir et surveiller le respect des politiques de sécurité. Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent une stratégie multicloud, les clients de Tufin peuvent désormais exploiter des applications sécurisées pour les trois principaux fournisseurs de cloud : Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.