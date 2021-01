Red Hat lance Red Hat OpenShift Container Storage 4.6

janvier 2021 par Marc Jacob

Red Hat OpenShift Container Storage 4.6 offre notamment :

• Une fonctionnalité de snapshot orchestrée par l’interface de stockage en conteneur (CSI) pour les instantanés ponctuels et les clones personnalisables de volumes de données persistants. Il est ainsi plus facile pour les administrateurs IT et les développeurs d’applications de revenir à un état antérieur.

• Des API OpenShift pour la protection des données qui permettent de restaurer correctement les données et applications qui s’exécutent dans des conteneurs. L’opérateur OpenShift APIs for Data Protection permet aux partenaires de Red Hat d’intégrer leurs solutions de protection des données avec OpenShift de manière plus efficace, offrant ainsi une expérience client plus rationnelle.

• Un support étendu pour les solutions de sauvegarde de premier plan, notamment IBM Spectrum Protect Plus, certifié par Red Hat, qui assure la résilience des données pour les applications conteneurisées s’exécutant dans Red Hat OpenShift et Kubernetes ; TrilioVault for Kubernetes, une solution de protection des données et de reprise après sinistre Kubernetes native et certifiée par Red Hat pour les applications Red Hat OpenShift ; et Kasten K10, une solution de gestion des données Kubernetes native, également certifiée par Red Hat pour les applications Red Hat OpenShift dans les environnements cloud hybrides.