Veridos introduit de nouveaux éléments de sécurité pour les fenêtres transparentes des cartes d’identité et des pages de données des passeports

novembre 2022 par Marc Jacob

Alors que la tendance de ces dernières années est à l’utilisation d’éléments transparents dans les documents d’identité en polycarbonate, Veridos entend améliorer ces éléments de sécurité en les rendant encore plus complexes. L’objectif est simple : produire des documents qui soient à la fois faciles à vérifier et difficiles à reproduire. Afin de protéger les documents d’identité contre toute tentative de falsification, Amber ID, Diamond ID et Spectre ID sont les dernières d’une longue liste de nouvelles techniques et technologies développées par Veridos dans le domaine de la sécurité des documents d’identité.

Amber ID se présente sous la forme d’une fenêtre métallique optiquement variable qui contient une photo brillante en positif du détenteur du document d’identité. Lorsqu’elle est rétroéclairée, la fenêtre devient presque transparente, mais lorsqu’elle est observée sous une source de lumière directe, elle prend la forme d’une feuille en métal doré qui devient verte en fonction de l’angle de vue. Les pigments étant directement intégrés dans le polycarbonate et non pas imprimés, c’est la solution idéale pour personnaliser une fenêtre transparente avec un effet de brillance.

Diamond ID permet de vérifier efficacement les documents suspects. Entièrement transparente à la lumière du jour, elle brille d’un blanc éclatant lorsqu’elle est observé sous une lumière UV, en combinaison avec la gravure laser, grâce à une technologie de coloration intelligente développée en collaboration avec C.S.T (Crime Science Technology).

Spectre ID a été, quant à elle, développée à partir de la célèbre solution Magic ID de Veridos, qui met en mouvement des images statiques. Lorsque la carte est inclinée, les images donnent l’impression d’être animées. Grâce à Spectre ID, cet effet peut désormais être utilisé pour les fenêtres transparentes des cartes et des pages de données en combinaison avec la photo imprimée sur plusieurs couches du détenteur du document d’identité.

Cette dernière génération d’éléments de sécurité transparents est une évolution majeure pour les documents d’identité. Grâce à la mise en place d’un système modulaire, ces différents éléments peuvent être combinés. Cela s’applique également à Look ID de Veridos, une bande transparente qui s’étend sur toute la longueur de la page de données et qui est utilisée, par exemple, sur l’actuel passeport letton.

Grâce aux nombreuses options possibles qui permettent de sécuriser les fenêtres transparentes et les technologies intégrées, la falsification des documents devient plus difficile et la détection des documents manipulés plus facile. En outre, l’utilisation du polycarbonate permet de garantir la parfaite fusion des différentes couches de plastique de chaque document, ce qui rend particulièrement difficile la manipulation des matériaux ou des éléments de sécurité sans laisser de traces visibles.

