Promodag SAS Promodag annonce la publication de la version 14 de Promodag Reports pour Exchange Server et Office 365

novembre 2022 par Marc Jacob

Promodag SAS Promodag annonce la publication de la version 14 de Promodag Reports pour Exchange Server et Office 365. L’un des points forts de cette version majeure consiste dans l’introduction d’une méthode d’authentification par certificat à Exchange Online et SharePoint Online afin de garantir une authentification transparente et entièrement sécurisée. L’outil accède désormais à Office 365 via les applications publiées dans l’annuaire Azure et non plus via un compte utilisateur.