Veracode annonce son nouveau laboratoire de sécurité, Veracode Security Labs

février 2020 par Marc Jacob

Veracode annonce la création de son laboratoire Veracode Security Labs. Celui-ci enseigne les pratiques de codage sécurisé par le biais d’applications web interactives basées sur les menaces modernes que les développeurs exploitent et corrigent. L’approche basée sur les laboratoires pour permettre aux développeurs de résoudre les problèmes peut leur donner plus de temps et les aider à éviter les failles, améliorant ainsi leurs compétences et leur connaissance générale des pratiques de codage sécurisé.

Veracode Security Labs est un nouveau module de la famille de produits Veracode Developer Enablement qui comprend des programmes riches et des outils d’apprentissage en ligne visant à engager les développeurs dans une formation pratique. Veracode Security Labs enseigne les techniques modernes de codage sécurisé par le biais d’exercices en ligne guidés et interactifs qui forment les développeurs à la lutte contre les menaces modernes. Il enseigne les compétences AppSec par le biais d’une expérience pratique utilisant des exemples tirés d’exploits du monde réel afin que les développeurs puissent appliquer immédiatement leurs nouvelles compétences. En janvier 2020, Veracode a acquis auprès de Hunter2 la technologie à l’origine de Security Labs. La nouvelle offre est immédiatement disponible pour les clients.

Grâce à Veracode Security Labs, les entreprises peuvent créer des laboratoires personnalisés qui correspondent à leur technologie et à leurs objectifs commerciaux. La formation utilise des applications web rédigées dans les langues choisies par l’organisation, de sorte que les compétences et les stratégies apprises sont directement applicables à l’environnement de l’organisation. Les développeurs peuvent continuer à améliorer leurs compétences en matière de codage sécurisé grâce à des rapports d’avancement, de nouvelles missions et un tableau de bord au sein de l’outil.

Les équipes de sécurité n’ont souvent pas la bande passante ou l’expertise nécessaires pour enseigner les compétences en matière de sécurité aux équipes de développeurs de leur organisation. Il en résulte une montagne de dettes de sécurité qui ne cesse de croître. Grâce à Veracode Developer Enablement, les équipes de développement peuvent s’appuyer sur les laboratoires de sécurité, les outils d’apprentissage et de formation en ligne, ainsi que sur un ensemble d’autres compétences et conseils en matière de sécurité et sur la communauté Veracode pour obtenir l’avis de leurs pairs.