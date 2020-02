VMware renforce ses équipes dirigeantes en région EMEA

février 2020 par Marc Jacob

VMware, Inc. annonce la nomination de Sylvain Cazard au poste de vice-président des activités en Europe centrale. Il succède à Luigi Freguia, dont la promotion en tant que directeur général et sénior vice-président pour l’EMEA a été annoncée en novembre 2019. Cette promotion intervient dans le cadre d’une transition ayant entraîné un passage de relais entre Maurizio Carli, alors directeur des ventes mondiales, et Jean-Pierre Brulard (ancien directeur général pour l’EMEA).

Au cours des deux dernières années, Sylvain Cazard a dirigé la division software-defined data center (SDDC) de VMware après avoir eu la charge de comptes internationaux en tant que directeur général de la France pendant trois ans. Il aura désormais pour mission d’assurer la croissance des activités ainsi que le développement des ventes et des opérations en Allemagne, en Autriche, en Europe de l’est, en Israël, en Russie et dans la Communauté des États indépendants (CEI), et en Suisse.

Sylvain Cazard sera remplacé par Nick Cross, nommé directeur de la division SDDC pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ce dernier possède plus de vingt années d’expérience chez Oracle, Dell/EMC, Pillar Data Systems, Morse, et jusqu’ici au sein de l’équipe HCI EMEA de VMware.