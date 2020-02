McAfee a acquiert de Light Point Security, LLC,

février 2020 par Marc Jacob

L’usage exponentiel d’Internet et l’accélération de l’adoption du cloud par les organisations a transformé le navigateur Web en l’un des composants les plus vulnérables de la surface de cyberattaque de l’entreprise. Quand une isolation totale est mise en place, aucun contenu Web ne peut accéder à l’ordinateur de l’utilisateur. Toute la navigation est opérée dans un environnement isolé et aucun malware provenant du navigateur ne peut infecter le système.

Gartner a identifié l’isolation du navigateur à distance comme une fonctionnalité recommandée des composants SASE.