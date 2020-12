Vectra nomme Jérôme Jullien au poste de Vice-Président des Ventes aux Partenaires Internationaux

décembre 2020 par Marc Jacob

Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de l’IT, durant lesquels il a géré de nombreux réseaux de distribution et de programmes d’Alliances, Jérôme apporte une solide expérience dans la création de business models Channel efficaces et jouera un rôle clé dans la gestion et l’amplification des ventes via l’écosystème de partenaires de Vectra.

Avant de rejoindre Vectra, Jérôme était Vice-Président Global Channel et Alliances de Nokia pendant cinq ans. Membre de l’équipe dirigeante mondiale de Nokia, Jérôme était chargé de développer la stratégie Go-To-Market (GTM) de l’entreprise pour les partenaires industriels, les distributeurs, les Alliances, les fournisseurs de Services (as-a-Partner/SPaaP) et les VAR, et de diriger le programme partenaires mondial et les ventes partenaires. Basé en France, Jérôme a également occupé des postes de direction dans la région EMEA chez Riverbed, EMC et Sybase.

Dans son nouveau rôle chez Vectra, Jérôme sera responsable de la gestion de l’ensemble des activités internationales en ventes indirectes de Vectra sur ses principaux marchés. Il est chargé de renforcer l’offre Vectra portée par les MSSP (Managed Security Services Providers) et de forger des relations solides avec ses partenaires stratégiques, notamment les VAR, les distributeurs, les intégrateurs systèmes et les fournisseurs de services, afin de leur permettre d’augmenter leurs ventes et fidéliser leurs clients.

Vectra fournit des solutions de cybersécurité innovantes basées sur l’intelligence artificielle à des entreprises du monde entier. La plate-forme NDR Vectra Cognito dont les capacités ont été étendues dans le Cloud offre aux entreprises une visibilité sur qui accède aux données indépendamment de la manière et du lieu. Vectra Cognito est aujourd’hui la seule solution NDR capable de de détecter et de stopper les menaces sur l’ensemble du réseau, en liant les activités des attaquants et la progression entre les réseaux cloud, hybrides et sur site.