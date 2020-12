Alibaba Cloud renforce sa stratégie de cloud hybride pour accélérer l’adoption du cloud par les entreprises

décembre 2020 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche technologie numérique et intelligence de Alibaba Group annonce la réorganisation de sa stratégie de cloud hybride pour se concentrer sur la compatibilité, la sécurité, la conformité, la résilience et la fiabilité de ses nouvelles offres de produits. De nouvelles appliances sont également lancées pour aider les entreprises, en particulier les PME à se transformer numériquement et à tirer parti des caractéristiques hautement élastiques, évolutives et disponibles du cloud public.

Pour soutenir la sauvegarde hybride du cloud en temps voulu et à moindre coût, Alibaba Cloud a lancé un serveur physique à intégrer à la Hybrid Back-up Recovery (HBR) avec des capacités de sauvegarde intégrées au cloud public. L’appliance fait office de pont entre les serveurs sur site des clients et le cloud public sans compromettre la sécurité et l’efficacité du réseau. Sa double source d’alimentation, ses ports réseau et son disque de sauvegarde à chaud garantissent également un environnement de fonctionnement sûr et stable pour les utilisateurs sans consommer de ressources informatiques supplémentaires.

L’appliance HCSA (Hybrid Cloud Storage Array) est un système de stockage au niveau de l’entreprise. Elle se fond dans le service de stockage Alibaba Cloud, reliant ainsi le stockage local au stockage public dans le cloud, évolutif et illimité, pour créer un environnement hybride fluide et facile à utiliser. L’appliance HCSA prend en charge plusieurs fonctionnalités en mode hybride telles que la mise en cache, la réplication, la hiérarchisation et les snapshots grâce à sa conception entièrement redondante. Celle-ci garantit qu’il n’y ait pas de point de défaillance unique pendant le fonctionnement. Grâce à HCSA, les clients peuvent facilement mettre en œuvre la gestion et la collaboration entre les équipes, la gestion unifiée du stockage hétérogène et l’extension du stockage du serveur local au cloud public.

En plus des appliances matérielles, Alibaba Cloud a également mis à niveau ZStack, une solution de cloud hybride qui peut être facilement déployée pour gérer le hardware dans les datacenters, les serveurs sur le Edge, les environnements de cloud hybrides sur les sites et les ressources d’Alibaba Cloud. Par rapport aux solutions traditionnelles de cloud privé et hybride, Alibaba Cloud ZStack est plus rentable et plus évolutif. Il peut être déployé à partir d’un seul nœud en 30 minutes et s’étendre facilement à des centaines de serveurs en cas de besoin.