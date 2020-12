Athena Global Services recrute un nouveau Directeur Marketing, Bruno Bonny

décembre 2020 par Marc Jacob

Fondé en 1997, le groupe ATHENA Global Services présent en France, au Maroc et en Tunisie et spécialisé dans la distribution de logiciels de sécurité informatique, a été vendu plus récemment en octobre 2020 à son Directeur Général, Julien Jean, dans le cadre du départ à la retraite du fondateur, Thierry Cossavella.

Afin de soutenir la stratégie d’expansion initiée par le groupe, des changements structurels sont en cours, notamment avec la nomination de Bruno BONNY au poste de Directeur Marketing du groupe, avec pour périmètre d’intervention le marché Français et l’Afrique Francophone.

Cette annonce s’inscrit dans la politique d’investissement opérée récemment et motivée par la volonté de mettre l’accent sur la vision et la stratégie du groupe, grâce à un plan ambitieux s’étalant jusqu’en 2025.

Depuis son arrivée en 2012 en tant que commercial au sein du groupe, Bruno Bonny n’a eu de cesse de repousser le périmètre de ses missions et de ses acquis, devenant ainsi dès 2013 Responsable Produit Sauvegarde, puis Responsable du Développement et des Partenariats en 2016 avant d’obtenir finalement, le poste de Directeur des Partenariats en 2019.

Aujourd’hui, grâce à son expérience et sa connaissance du marché, Bruno Bonny s’apprête à embrasser de nouveaux projets en prenant les commandes du département marketing. Son objectif ? Ériger ESET, et plus globalement le groupe, vers de nouveaux sommets de succès et de savoir-faire et à asseoir leur position d’acteurs innovants et incontournables du marché.

Le Groupe ATHENA Global Services s’engage ainsi à continuer le développement soutenu de son activité, afin d’apporter les meilleures solutions à son réseau de revendeurs et clients.